3回中日無死、細川が左中間に先制本塁打を放つ＝ぎふしん長良川中日は三回に細川の10号ソロで先制し、五回はサノーの2ランで加点。3―1の六回は代打福永の適時二塁打、高橋周の適時打で2点を加えた。マラーは無四球とテンポ良く、6回1失点で2勝目。入江が崩れたDeNAは4連敗。