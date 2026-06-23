サッカー北中米Ｗ杯・日本代表が２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと第２戦を行い、４-０で勝利した。スタジアムにはドラマ「全領域異常解決室」や「ラムネモンキー」などで注目を集める女優・福本莉子（２５）の姿が。中学ではサッカー部に所属し、ＭＦの右サイドだったという。弾丸旅だったが、色白の陶器肌は健在で「ツヤ玉すぎる」の声も。日本代表ユニホームで観客席でも際立っていた。自身