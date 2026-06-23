新日本プロレス２３日の後楽園大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（３０）がＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４４）を撃破し、真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）の出場権を獲得した。今年のＧ１出場メンバーは、すでに２０選手中１６選手が発表済み。残る４枠を争って出場者決定戦が行われる。ウルフはＢブロックの１枠をかけて、ベテランのＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩと激突した。エルボード