「川に蹴り落としました」元乃木坂46で俳優の与田祐希が、幼少期に地元・志賀島での体験を告白。自然豊かな土地ならではのエピソードにスタジオでは驚きの声があがった。与田祐希与田は、17日放送のテレビ朝日系番組『AI大作戦』(毎週水曜24:15〜)に出演。“なかなか信じてもらえない奇跡の体験談”をAIで映像化する「“本当にあった奇跡の話”上映会」のコーナーでは、与田が幼少期の驚きのエピソードを披露。「結構こすった話な