ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕した。初日ドリーム戦は、池田浩二が順当にイン逃げを決めた。ただ、舟足で目立っていたのは、茅原悠紀との２着争いを制した峰竜太（４１＝佐賀）だ。道中３番手も２周２Ｍ握って並びかけると、３周１Ｍ茅原を先に回した懐を差して２着を奪取した。仕上がりも「奇跡みたいな足。これくらい出てる人は、今のところ他にいないと思う。ペラを叩くのが怖い