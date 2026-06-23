「胸が苦しい」「悲しい…」お笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃが、20日に公開したYouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』で、人生初の彼女との別れを報告した。ぐんぴぃ○別れ話のあとに一睡もせず『有吉の壁』収録へぐんぴぃは、昨年12月に同チャンネルの動画を通じて、35歳で初めて彼女ができたことを公表していた。動画の冒頭で、「彼女にフラれました」と切り出したぐんぴぃ。「胸が苦しいですよ。普通に呼吸