ボートレースびわこの「大阪スポーツ杯争奪第３１回におの湖賞」は５日目の２３日、準優勝戦を行った。吉川晴人（２３＝滋賀）は１１Ｒ、４コースからコンマ１５の好スタートを決めると、１Ｍ差しハンドルをねじ込んで優出切符をもぎ取った。「準優は全部展開です。ただ、いろんな人にアドバイスをもらって調整をして、出足はめっちゃいい感じになっていたし伸びもいい人と一緒くらい。ターン回りもいいです」と調整が奏功し