ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」は２３日、２日目を開催した。牧山敦也（２９＝佐賀）が地元水面で奮起の走りを続けている。３枠で登場した６Ｒはピット離れで遅れたが、回り込んで３コースを死守。１Ｍ全速戦から２Ｍ差して今節初白星をゲット。「自分のターンができるし、押してくれる。やっぱりエンジンはいい。調整の方向性も分かった」と頼もしいコメントが並んだ。４月の当地前回戦は２度の転覆