お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん、良ちゃんが２３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。金ちゃんが始球式でやらかしたデッドボールを振り返った。ゲスト出演した「かが屋」の賀屋壮也が、プロ野球・広島のファンであるという話から、良ちゃんは「広島カープの方に、彼（金ちゃん）が始球式でデッドボールを当てたの知ってます？」とニヤり。金ちゃんが投げた始球式は、２０２３年７月１６日のＤｅＮＡ―広戦。バッ