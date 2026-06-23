VeSync Japanが、集じんフィルターの自動クリーニング機能を備えた空気清浄機「Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機」を発表した。フィルターに付着したホコリやペットの毛を自動で掻き落としてくれ、フィルターの目詰まりを防いで空気清浄性能の低下を抑えられる。抜け毛が気になるペットのいる家庭に向く製品として売り込む。希望小売価格は31,980円で、6月30日まで4,000円引きクーポンを配布する。集じんフィルターの自動クリーニ