チュニジア戦で華麗にアシストサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）のチュニジア戦は4-0で完勝。上田綺世は2ゴールだけでなく華麗なアシストも披露し、ファンに衝撃を与えた。上田は前半31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、後半38分には佐野海舟の右クロスを驚異的な打点から頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。2ゴールが「剛