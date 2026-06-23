インスタグラム更新バレーボール女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が23日、自身のインスタグラムを更新した。プロ野球、日本ハムの本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOを訪れ、キツネ耳をつけた姿をアップし、ファンから熱視線を浴びている。同時に告白した隠れた事実が話題になっている。野中は21日のプロ野球、日本ハム−ソフトバンク戦にゲスト出演したことを報告。日本ハムのユニホーム姿、スタジアムグルメ、キツネ耳と