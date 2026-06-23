中日の田中幹也プロ野球、中日の田中幹也内野手が見せた超美技に、ファンが騒然となった。23日DeNA戦（岐阜）の5回。抜ければ失点していた可能性が高かった場面で、無駄のない“忍者守備”を披露した。SNSでは「異次元すぎる」「やばすぎる」などの声が広がっている。5回2死一、二塁のピンチだった。二塁手・田中が中堅に抜けそうな打球にギリギリで追いついた。逆シングルで捕球すると、抜群のボディーバランスで、すばやく二