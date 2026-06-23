おもちゃに「やんのかステップ」をする猫ちゃんが可愛くて面白いと話題です。動画には「やんのか、可愛すぎる～」「おもしろいしカワイイ！」等のコメントが寄せられ、36万回以上再生されているようです。 【動画：おもちゃで遊んでいた猫→突然ソファの上に移動したと思ったら…『予想外の行動』】 ぬいぐるみで遊んでいたら… YouTubeチャンネル「落ち猫あめちゃん」に投稿されたのは、猫のあめちゃんのある日の姿