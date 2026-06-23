ヘッドプレッシングが危険な3つの理由 ヘッドプレッシングとは、床や壁などに頭を押し当てるような行動のことです。猫のほか、犬や牛、ヤギなどでも見られます。猫の場合は「ごめん寝」と似ているため見過ごされることがありますが、重大な病気のサインである可能性も低くはありません。ヘッドプレッシングが危険だといわれる3つの理由を紹介します。 1.脳疾患が原因になっている ヘッドプレッシングは、脳炎や脳