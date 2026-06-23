「おいで」のひと声で、椅子に座っている飼い主さんのもとへと駆け寄った子猫が、どうしてもお膝に乗りたくて…？一生懸命なその姿が尊すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万いいねを突破し、「もぅこの子の為に生きる」「ピャーピャー鳴いてかわいいですね♡」といった声があがりました。 【動画：飼い主を見つめる『赤ちゃん猫』→『おいで』と声をかけられると…キ