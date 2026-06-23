米国在住の女優・武田久美子(57)が「23年ぶりの写真集」を発売することを発表し、自身のインスタグラムで水着ショットを披露したことで、「貝殻のやつありますか？」「女性から見ても美しい」などとファンが盛り上がっている。 【写真】「気絶しそう、鼻血出そう」57歳とは思えぬ仕上がりぶり 「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております」と告知した武田。前回、発売した写真集が2003年で