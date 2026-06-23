グラビアアイドルの椚マイカが23日、自身のインスタグラムを更新。同じくグラドルの東かなめと黒水着の競演ショットを公開した。 【写真】30歳の誕生日を迎えたばかり！ますます脂もノッてきます 「マイカとかなめ」とひと言だけ添え、東と向き合うように身体を寄せて互いの腰に手を当てる2ショットを披露。椚自慢の100センチヒップに、東も勝るとも劣らぬド迫力ボディだ。長い黒髪も雰囲気が重なり、見事な“そっくりボディ