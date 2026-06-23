Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉、向井康二（Snow Man）が23日、都内で開催された映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!⁉』大ヒット御礼舞台あいさつに出席。2022年版で長男・おそ松役を務め、本作では旧・おそ松を演じた向井は、この日サプライズで登場する予定だったものの、小島と正門にはラジオ収録でうっかり報告してしまっていたことを明かした。【写真】Snow Man向井＆Aぇ！ group＆