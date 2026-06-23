◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場５５キロのハンデとなったバルナバ（牡４歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ハービンジャー）は、横山琉人騎手（レースは斎藤新騎手）が乗り、じっくりと角馬場を周回した。「先週末に到着して、今日から乗り出しました。去年こっちに来たときは、滞在すると落ち着き過ぎてしまったので、今年は１週前に入ろうと」と梶本助手。昨年を