◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）中日が、ＤｅＮＡを振り切って２連勝を飾った。岐阜のぎふしん長良川球場では２４年８月６日のＤｅＮＡ戦以来２年ぶりの勝利となった。３回先頭の４番・細川が、左中間席中段に先制１０号ソロをたたき込んだ。４試合ぶりの一発で４年連続の２ケタ本塁打に到達。５回にはサノーが５号２ラン。「しっかり芯で捉える事ができた。チームに貢献できて良かったよ」という助