◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）アルゼンチン代表（ＦＩＦＡランク１位）ＦＷリオネル・メッシ（３８）＝マイアミ＝が２２日（日本時間２３日）、２得点を挙げ、Ｗ杯通算得点を単独最多の１８に伸ばした。２―０で勝利した１次Ｌ第２戦オーストリア戦（同２４位）で、初戦の最年長ハットトリックに続き躍動。１６得点で並んでいた元ドイツ代表ＦＷクローゼ