元日本代表ＭＦ本田圭佑氏が２３日に自身のＳＮＳを更新。サッカー北中米Ｗ杯・チュニジア代表戦でのオフショットを公開した。サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当している本田は自身のインスタグラムに「昨日、日本の歴史的な４−０勝利＃Ｆｉｆａｗｏｒｌｄｃｕｐ ＃Ｊａｐａｎ ＃Ｔｕｎｉｓｉａ ＃Ｍｏｎｔｅｒｒｅｙ ＃Ｆｏｏｔｂａｌｌ」と英語でつづると、３枚のオフショットをアップ。ヘッドセットを付けた真剣な