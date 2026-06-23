第2弾予告は不穏なセリフで幕を開け手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日からNetflixで配信）の第2弾予告映像が公開された。あわせて、追加キャスト、主題歌アーティストが一挙に発表された。【動画】美しい変身シーンも！公開された『リボンの騎士』第2弾予告第2弾予告は、災厄“ネルガル”により滅びゆく国の様子と、「お前、呪いの姫か」と