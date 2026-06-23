ダンディな表情からおちゃめなポーズまで撮り下ろし写真も声優の平田広明の63歳の誕生日を記念した国内初のファンミーティング『平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo』（開催日：8月8日会場：東京・ドワンゴ セミナールーム）のチケット販売情報とイベント限定オリジナルグッズの詳細が発表された。【画像】“ダンディ”から“かわいい”まで…撮り下ろし写真使用の平田広明グッズ一覧ファンへ