桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」のミュージックビデオが公開された。200人を超える出演者が参加し、桑田自身も「こんなの48年で初めて。スケールは最大ですよ」と語るなど、キャリア史上最大規模の撮影となった映像作品に仕上がっている。【動画】こんなの48年で初めて！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ミュージックビデオ舞台は夕暮れ間際の高速道路。赤いスポーツカーを駆る桑田の姿で幕を開ける映像は、疾走感あふ