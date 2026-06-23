お笑いコンビ・銀シャリの橋本直が、23日放送のTOKYO FM『火曜喋るズ「橋本・奥田の銀銀学学」』（毎週火曜後8：00）に生出演。のどのポリープ手術から、同番組への復帰を果たした。【写真】銀シャリ橋本、のどポリープ手術からラジオ復帰橋本は「帰ってまいりました。まだ大きい声出せないんですけど、ラジオとかからボチボチ…」と切り出すと「ホンマに（声が）高くなりすぎて。ずっと上ずっているみたいな。もうちょっと