元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、欠点について語った。番組では、亀梨を知る、近い人物たちからのVTRやメッセージが届き、山下による亀梨評も紹介された。「実は、普段一緒にいる“カズヤくん”と、ステージ上の“亀梨和也”は、僕の中で全く別のひとに感じることがあります。ステージに立つと、アイドルとしての輝きとカリスマ性が一気