◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年6月23日みずほPayPay）オリックスに“鷹キラー”誕生の予感だ。先発・ジェリーが6回2安打無失点と好投。8奪三振の力投で、今季3勝目の権利を持って降板した。「序盤に球数が多くなってしまいましたが、調子自体もよかったですし、最後まで強い気持ちを持ってバッター一人一人と勝負できたことで、なんとかゼロに抑えることができたんだと思います」身長2メートル13の大型