タレントの野呂佳代（42）が20日、Instagramを更新。最新のオフショットを公開し、“痩せた”と話題になっている。【映像】野呂佳代の印象ガラリな近影これまでInstagramで、観葉植物が置かれた自宅の写真や水着ショットなど、日常の様子を発信してきた野呂。印象ガラリな姿に反響2026年6月20日の投稿では、「これがまた、衣装なんだな」とつづり、スカートやパンツスタイルの衣装など、番組出演時の写真を複数枚アップした