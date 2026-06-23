物価高や記録的な暑さの影響で、夏の定番「そうめん」のメニューにも変化が出てきています。「火を使わない」で簡単に作れるそうめんなど新しいスタイルの食べ方も増えています。※詳しくは動画をご覧ください。（6月23日放送『news every.』より）