ワールドカップの舞台で、実況・解説者に対する異例の処分が下されたようだ。『Mirror』によれば、パラグアイの放送局で解説を担当していたホルヘ・ベラ氏が、試合中の生放送で激しい批判を展開した結果、FIFAから大会の報道資格を剥奪されたという。問題となったのは、パラグアイ代表のミゲル・アルミロンが退場処分を受けた直後の発言だった。アルミロンは、今大会から導入されたFIFAの新たな反差別ガイドラインの適用第1号とな