レアル・マドリードに所属するスペイン人DFアルバロ・カレーラスだが、今季は残留する見込みのようだ。レアル下部組織からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織へ移籍したカレーラスは、2024年夏に加入したベンフィカで評価を高めた。昨夏にレアルへ復帰したカレーラスは、シャビ・アロンソ監督の下で左サイドバックの主力として活躍していたが、シーズン途中にアルバロ・アルベロア監督へ交代すると出場機会は減少していた。最