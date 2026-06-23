水戸ホーリーホック期待の新星が欧州への切符を掴んだ。ベルギーのアントワープは、水戸ホーリーホックに所属していた18歳の安藤晃希の獲得を発表。今後はGK野澤大志ブランドン、DF綱島悠斗とともにプレイすることになる。安藤は今季、水戸でプロデビューを果たすと、圧巻の個人技から生まれた2つのゴールで一気に評価を高め、異例ともいえるスピードで海外移籍を実現させた。移籍発表に際し安藤は「まずは海外に挑戦したいという