日本代表のワールドカップでの戦いぶりが、韓国サッカー界に大きな衝撃を与えているようだ。韓国メディア『コリア・ヘラルド』によれば、日本代表の戦術的完成度を目の当たりにした韓国の元代表選手や解説者たちから、危機感を示す声が相次いでいるという。かつては韓国がアジアサッカーをリードしていたとの認識を持つ関係者も多いなか、現在は立場が逆転したとの見方が広がっているようだ。元韓国代表のパク・チソン氏は、日本代