2026年ワールドカップで導入された給水タイムが大きな議論を呼んでいる。FIFAは北米の厳しい夏の暑さ対策として、今大会の全104試合でハイドレーションブレイクを実施している。しかし大会が進むにつれ、選手やファン、解説者から批判の声が相次いでいる。最も大きな不満として挙がっているのが試合の流れへの影響である。試合途中で必ずプレイが中断されるため、攻勢に出ているチームの勢いが削がれたり、ゲームのリズムが変わっ