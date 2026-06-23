チェルシーのレジェンドであるジョン・テリー氏が、古巣の監督人事に対する不満を改めて爆発させた。『Sports Uncensored』に出演したテリー氏は、エンツォ・マレスカ監督退任後の暫定監督人事について言及。チェルシーが下部組織で共に活動していたカラム・マクファーレン氏を暫定監督に任命した一方、自身には一切声が掛からなかったことに強い失望を示した。司会のピアーズ・モーガン氏から「経験やチェルシー愛を考えれば侮辱