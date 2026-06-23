株式会社くりこが運営する「ちいかわ焼き」にて、夏季限定の新メニューが6月29日より販売。今回登場するのは「モモンガ（バニラ）」「くりまんじゅう（カレー）」「ラッコ（レモン）」の3種類。いずれも価格は1個350円（税込）となる。 【写真】「店員さんなマスコット」など、新作グッズも展開 「モモンガ（バニラ）」は、すっきりとした甘さのバニラ風味と乳のコクが広がるクリームを使用したやさしい味