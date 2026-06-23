マーカス・ラッシュフォードの去就が再び注目を集めている。ワールドカップでイングランド代表として戦っているラッシュフォードは、この夏にマンチェスター・ユナイテッドへ戻りプレシーズンへ参加する見通しだ。しかし、2026-27シーズンに向けた欧州ツアーへの帯同は難しいとみられており、依然として将来は不透明な状況にある。『iSport』によれば、バルセロナは2600万ポンドでの完全移籍を見送ったものの、新たなレンタル移籍