先月、山形市の飲食店に侵入しタブレット端末を盗んだとして、無職の男（２１）が逮捕されました。 男は容疑を認めています。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、山形市平清水二丁目に住む無職の男（２１）です。 警察によりますと、男は先月２１日の午後９時３０分ごろから、翌日の午前１０時ごろまでの間に、山形市香澄町一丁目にある飲食店に侵入し、タブレット端末１台（時価およそ５万円相当）を盗んだ疑いが持たれ