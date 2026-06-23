キャリアハイの8勝目をマークしたグリフィン(C)Getty Images昨年まで3年間、巨人で活躍したナショナルズのフォスター・グリフィンが圧巻投球を見せた。現地6月22日に本拠地で行われたフィリーズ戦に先発。【動画】相手も悔しさからバットを投げつける…グリフィンの圧巻三振シーン初回先頭のトレー・タナー、続く昨季のナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバーからも連続で空振り三振を奪う。初回を無失点で絶好の立ち上が