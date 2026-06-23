◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）ＤｅＮＡは中日とのカード初戦に敗れて４連敗。リーグ戦再開から白星はなく、借金は今季ワーストの１３に膨らんだ。先発した入江は６回途中、１０９球を投げて２本塁打を含む７安打、５四球、５失点で３敗目。今季初白星はつかめなかった。登板前から本塁打を警戒していたが、３回に細川のソロ、５回にサノーの２ランと２本塁打を許し、中日打線を勢いづけてしまった