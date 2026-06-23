アニメ化もされた漫画『ラーメン大好き小泉さん』を連載中の漫画家・鳴見なるが23日、自身のXを更新。少し前に事故に遭い、現在は治療とリハビリを続けていると報告し、ヤンマガWebで連載中の『のら犬と天使ちゃん』は、しばらく休載すると発表した。【画像】漫画家・鳴見なる、事故で治療とリハビリ！経緯全文近況報告として「いきなり痛い話で恐縮なのですが、少し前に事故に遭い久しぶりに救急車のお世話になりました」と切