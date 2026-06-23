元プロサッカー選手で解説者の林陵平氏が２３日までに自身のインスタグラムを更新。俳優・竹内涼真との２ショットを公開した。「ヴェルディユース同士の竹内涼真君！」と記し、日本代表ユニホームを着用し、肩を組んだ２ショットをアップ。「みんなで日本代表を応援」とつづった。林氏はサッカーの北中米Ｗ杯の解説のために現地入り。竹内は日本テレビ系のＷ杯スペシャルナビゲーターを務めている。この２ショットに「この一