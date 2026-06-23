俳優の河合優実が23日、都内で行われた映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』（8月14日公開）記者会見に登壇した。【写真】流暢な英語であいさつした河合優実今作は、絵本シリーズ「おさるのジョージ」誕生85周年を記念したドキュメンタリー映画の日本語吹き替え版。「おさるのジョージ」の生みの親、ユダヤ人であるハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻は、ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリからアメリカに