◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場ピースワンデュック（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父グレーターロンドン）は大敗の前走から巻き返しを誓う。福島民報杯は同型馬に内から張られて激しいハナ争いが続き、３番手以下を大きく離す展開。前半１０００メートル５７秒８の超ハイペースに巻き込まれて、４角手前で完全に失速した。岩藤助手は「向正面まで馬が怒って走