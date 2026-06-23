◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が、３試合連続打点をマークした。６点ビハインドの７回２死満塁で巨人・高梨に２点打を浴びせた。バットを折りながらも中前にはじき返した。４点差に縮め、なおも２死満塁と好機が続いたが、代打・石原が空振り三振に倒れた。直前のヤクルト３連戦（神宮）で、小園は１９日の初戦で先制点に絡む拙守があった影響で２０日はスタメン落ち。だ