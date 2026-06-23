「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）３連勝中の阪神が１点リードの八回に逆転を許した。この回から登板した３番手・岩崎が無死から長岡、増田に連打を許す。古賀に送りバントを決められて１死二、三塁となった。続くオスナは四球で歩かせて１死満塁とし、続く岩田には初球を捉えられ、左越え２点二塁打を許した。岩崎は４月２５日・広島戦（甲子園）以来、１０試合ぶりの失点となった。さらに１死満塁で前進守