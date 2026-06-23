◆東都大学野球秋季リーグ１、２部入れ替え戦▽専大（２部１位）９―１東洋大（１部６位）（２３日・神宮）専大が東洋大を投打に圧倒した。先発の梅沢翔大投手（２年＝専大松戸）は、１４５キロ前後の力強い直球を軸に５安打１０三振で１失点完投。打線は１２安打９得点で、９番の加藤大悟捕手（４年＝専大松戸）は満塁本塁打を放つなど６打点をマークした。「（東洋大打線は）真っすぐに強いイメージがありましたが、逃げずに