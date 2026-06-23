アイドルグループ「HKT48」は23日、メンバーの石橋颯（20）が今秋頃をもってグループを卒業すると発表した。同日行われた劇場公演で本人から卒業が報告され、運営側は公式に「石橋颯とは卒業に関して、本人の意向を尊重し、話し合いを重ねてまいりましたが、2026年秋頃にHKT48での活動を終了させていただくこととなりました」と説明。ファンに対し「ファンの皆様には突然の発表となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と